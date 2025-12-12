Московский марафон отмечен престижной премией «Путеводная звезда»

Забег признан лучшим в направлении «Культура и развлечения» премии в номинации «Лучшее спортивно-массовое мероприятие». Это признание подчёркивает масштаб, влияние и статус одного из главных событий страны.

В 2025 году Московский марафон стал крупнейшим беговым событием России, рекордным по числу участников, уровню вовлечённости и спортивным результатам. На старт вышло более 42 тыс. бегунов, представителей 81 региона России и 65 стран мира, среди которых профессионалы, любители, корпоративные и студенческие команды. Участников забега поддерживало около 300 тыс. болельщиков, а всего по маршруту обеих дистанций было организовано более 100 точек поддержки. Зрители, не имевшие возможности присутствовать на забеге лично, следили за его ходом через онлайн-трансляцию, а также на специальных показах в кинотеатрах нескольких городов России.

«Путеводная звезда» — ежегодная премия правительства Москвы, отмечающая лучшие достижения в сфере туризма и гостеприимства. Она объединяет проекты, которые формируют современный облик столицы, усиливают её привлекательность, поднимают уровень индустрии и укрепляют репутацию Москвы как динамичного туристического центра. Победителей определили по оценкам профессионалов индустрии.

