Самый большой мультимедийный каток открылся в «Лужниках»

На фасаде Большой спортивной арены с помощью технологий видеомэппинга транслировались сюжеты о Москве, спорте, истории и культуре России. Самый большой мультимедийный каток в стране площадью более 16 тыс. кв. м открылся 11 декабря на территории Олимпийского комплекса «Лужники» масштабным 3D-шоу. Также перед гостями выступили Татьяна Куртукова, Therr Maitz, DJ Smash и другие артисты.

Каток «Лужники» вернул спорткомплексу традицию катания на коньках на большой территории, включающей прилегающие ледяные дорожки. Главной частью новогоднего декора катка стала переливающаяся огнями 16-метровая елка.

В течение всего сезона для гостей запланирована насыщенная программа мероприятий и активностей. Но самое интересное будет происходить на вечерних сеансах. В это время посетителей ждёт настоящее волшебство – на фасаде Большой спортивной арены с помощью технологий видеомэппинга будут демонстрироваться различные тематические шоу.

На катке работают пункты обогрева, проката и заточки коньков, кафе и рестораны, детские зоны, а сориентироваться на территории помогает удобная система навигации.

График работы катка «Лужники»:

понедельник, среда, четверг, пятница — с 11:30 до 22:30;

выходные и праздничные дни — с 9:30 до 22:30;

время сеанса — от двух до 3,5 часов.

вторник: технический день.

Стоимость билетов: от 600 рублей для взрослых, от 300 рублей для детей, дополнительные тарифы — льготный, социальный и семейный.

