Психолог предупредила об опасности стремления правильно питаться

Здоровое меню на деле может быть маскировкой истинных отношений человека с едой. Психолог Анна Девятка предупредила об опасности стремления правильно питаться. По её словам, многие изначально закладывают в идею ПП неправильный смысл и ставят себе задачу таким образом похудеть, а не позаботиться о здоровье.

«Почему-то правильное питание в нашей ментальности часто связано с тем, чтобы это питание было какое-то дефицитное… В сфере внимания оказывается вес. Идёт борьба не за качество жизни и не за бодрость, а за то, чтобы человек был худым. И тогда люди начинают себя ругать за мороженое, за шоколад, которые вполне безобидны», — сказала эксперт.

Девятка подчеркнула, что экстремальное стремление к ПП может привести к расстройству пищевого поведения. В этот момент важно обращаться к психологу или к психиатру, потому что компульсивное переедание, анорексия, булимия — это психиатрические диагнозы.

