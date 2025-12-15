В Пермском крае при попытке покорения горы Ослянка пропали 13 туристов

Развёрнута масштабная поисковая операция. В Горнозаводском районе Пермского края, в районе горы Ослянка, пропала группа туристов из 13 человек. Все они жители Екатеринбурга.

Группа не вышла в назначенное время на точку сбора после маршрута. Известно, что компания друзей отправилась к вершине Ослянки на снегоходах ещё 13 декабря. Последний раз они вышли на связь в субботу около 16:00. Тогда один из участников сообщил жене об успешном восхождении на вершину. После этого связь с группой прервалась.

В день, когда туристы пропали, в горной местности наблюдались снегопад, плохая видимость и минусовые температуры.

Отмечается, что всего на маршрут вышли 15 человек, только двое из них вернулись.

