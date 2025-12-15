Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

В Пермском крае при попытке покорения горы Ослянка пропали 13 туристов

В Пермском крае при попытке покорения горы Ослянка пропали 13 туристов
Пропали 13 туристов
Комментарии

Развёрнута масштабная поисковая операция. В Горнозаводском районе Пермского края, в районе горы Ослянка, пропала группа туристов из 13 человек. Все они жители Екатеринбурга.

Группа не вышла в назначенное время на точку сбора после маршрута. Известно, что компания друзей отправилась к вершине Ослянки на снегоходах ещё 13 декабря. Последний раз они вышли на связь в субботу около 16:00. Тогда один из участников сообщил жене об успешном восхождении на вершину. После этого связь с группой прервалась.

В день, когда туристы пропали, в горной местности наблюдались снегопад, плохая видимость и минусовые температуры.

Отмечается, что всего на маршрут вышли 15 человек, только двое из них вернулись.

Читайте также:
История альпиниста Колби Кумбса: как мальчишник на Аляске обернулся трагедией
История альпиниста Колби Кумбса: как мальчишник на Аляске обернулся трагедией

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android