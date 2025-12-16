Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Нутрициолог назвала бюджетные альтернативы суперфудам на завтрак

Нутрициолог назвала бюджетные альтернативы суперфудам на завтрак
Бюджетные альтернативы суперфудам на завтрак
Комментарии

Полезный завтрак не обязан быть дорогим и состоять из модных ингредиентов. Об этом в беседе с URA.RU рассказала нутрициолог Олеся Ступак.

По словам эксперта, завтрак — это ключевой элемент метаболического здоровья, который запускает обмен веществ и влияет на пищевое поведение в течение дня. Идеальный завтрак должен быть сбалансированным и включать четыре компонента: белки (яйца, творог, йогурт), полезные жиры (растительные масла, орехи), клетчатку (овощи, зелень, ягоды) и сложные углеводы (крупы, цельнозерновой хлеб).

Врач отметила, что такие популярные в соцсетях продукты, как лосось, авокадо, масло гхи или чиа-пудинг, не являются обязательными элементами завтрака. Более того, они могут не подходить людям с определёнными особенностями пищеварения.

Главный совет — искать доступные аналоги. Нутрициолог привела конкретные примеры замены дорогих продуктов без потери пользы:

  • вместо лосося — сельдь, скумбрия или льняное масло как источник омега-3;
  • вместо киноа и амаранта — гречка и овсянка;
  • вместо чиа — замоченные семена льна;
  • вместо дорогих ягод — замороженные или местные (чёрная смородина, черноплодная рябина);
  • вместо экзотической зелени — петрушка, укроп, листовой салат;
  • вместо дорогих орехов — семечки подсолнечника, тыквы или арахис.
Читайте также:
Нутрициолог рассказала, можно ли есть мясо на завтрак

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android