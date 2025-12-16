Врач рассказал об опасных последствиях использования дешёвых аромасвечей

Использование некачественных свечей может быть опасно для здоровья. Об этом предупредил врач общей практики Денис Прокофьев в беседе с «Абзацем». По его словам, главный риск заключается в синтетических ароматизаторах, которые часто добавляют в дешёвые изделия.

Большая концентрация таких веществ может спровоцировать аллергическую реакцию в виде бронхоспазма или эритирующей формы бронхиальной астмы. Также они могут оказывать системное действие, вызывая аллергию, объяснил эксперт.

Врач отметил, что опасность усиливается из-за парафина, который при горении выделяет бензол. В сочетании с искусственными отдушками это повышает риск развития острых реакций.

К симптомам отравления или аллергии на некачественные свечи Прокофьев отнёс нарушение дыхания (спазм, кашель) и головную боль. Поэтому медик советует выбирать свечи из натуральных материалов — например, из пчелиного воска с добавлением эфирных масел.

Читайте также: Психиатр назвала главную опасность мигающей гирлянды

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.