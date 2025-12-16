Скидки
Lifestyle Новости

Врач рассказал об опасных последствиях использования дешёвых аромасвечей

Врач рассказал об опасных последствиях использования дешёвых аромасвечей
Риски использования дешёвых аромасвечей
Комментарии

Использование некачественных свечей может быть опасно для здоровья. Об этом предупредил врач общей практики Денис Прокофьев в беседе с «Абзацем». По его словам, главный риск заключается в синтетических ароматизаторах, которые часто добавляют в дешёвые изделия.

Большая концентрация таких веществ может спровоцировать аллергическую реакцию в виде бронхоспазма или эритирующей формы бронхиальной астмы. Также они могут оказывать системное действие, вызывая аллергию, объяснил эксперт.

Врач отметил, что опасность усиливается из-за парафина, который при горении выделяет бензол. В сочетании с искусственными отдушками это повышает риск развития острых реакций.

К симптомам отравления или аллергии на некачественные свечи Прокофьев отнёс нарушение дыхания (спазм, кашель) и головную боль. Поэтому медик советует выбирать свечи из натуральных материалов — например, из пчелиного воска с добавлением эфирных масел.

Комментарии
