Первый этап лыжных соревнований PIONER CUP пройдёт в Ленобласти 20 и 21 декабря

В эти выходные, 20 и 21 декабря, в учебно-тренировочном центре «Кавголово», расположенном недалеко от Санкт-Петербурга, пройдут соревнования по биатлону и лыжным гонкам. Попробовать свои силы на дистанциях смогут не только профессионалы, но и любители. Отдельные старты пройдут для детей разных возрастов.

Дисциплины

Спринт — «Мастера».

Спринт — «Основная категория».

«Эстафета» в свободном стиле.

Снайперский чемпионат.

Гонка преследования — «Мастера».

Масс-старт — «Основная категория».

Детская лыжная гонка.

Расписание

20 декабря, суббота:

9:00 — начало выдачи стартовых пакетов;

10:00-10:50 — пристрелка категории «Мастера» на основном рубеже;

10:50-11:00 — торжественное открытие мероприятия;

11:05-12:30 — старт участников категории «Мастера»;

12:00 — открытие пристрелки для «Основной категории»;

12:30-13:10 — детские старты на 500, 1000, 1500 и 2000 м;

13:20 — старт первого участника «Основной категории»;

13:50 — награждение победителей и призёров детских гонок и категории «Мастера»;

16:20 — финиш последнего участника «Основной категории»;

16:30-17:10 — пристрелка участников «Эстафеты» на основном рубеже;

17:20 — старт участников классической «Эстафеты»;

18:20 — закрытие финиша;

18:40 — награждение победителей и призёров «Основной категории» и «Эстафеты».

21 декабря, воскресенье:

9:00 — начало выдача стартовых пакетов;

10:00-10:50 — пристрелка категории «Мастера» на основном рубеже;

11:05-12:15 — старт участников категории «Мастера» среди женщин;

12:00 — открытие пристрелки для «Основной категории»;

12:20-12:40 — старт участников категории «Мастера» среди мужчин;

13:00 — награждение победителей и призёров категории «Мастера»;

13:00-17:30 — старт кластеров основной биатлонной гонки;

18:00 — закрытие финиша;

18:30 — награждение победителей и призёров «Основной категории».

