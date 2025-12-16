Первый этап лыжных соревнований PIONER CUP пройдёт в Ленобласти 20 и 21 декабря
В эти выходные, 20 и 21 декабря, в учебно-тренировочном центре «Кавголово», расположенном недалеко от Санкт-Петербурга, пройдут соревнования по биатлону и лыжным гонкам. Попробовать свои силы на дистанциях смогут не только профессионалы, но и любители. Отдельные старты пройдут для детей разных возрастов.
Дисциплины
- Спринт — «Мастера».
- Спринт — «Основная категория».
- «Эстафета» в свободном стиле.
- Снайперский чемпионат.
- Гонка преследования — «Мастера».
- Масс-старт — «Основная категория».
- Детская лыжная гонка.
Расписание
20 декабря, суббота:
- 9:00 — начало выдачи стартовых пакетов;
- 10:00-10:50 — пристрелка категории «Мастера» на основном рубеже;
- 10:50-11:00 — торжественное открытие мероприятия;
- 11:05-12:30 — старт участников категории «Мастера»;
- 12:00 — открытие пристрелки для «Основной категории»;
- 12:30-13:10 — детские старты на 500, 1000, 1500 и 2000 м;
- 13:20 — старт первого участника «Основной категории»;
- 13:50 — награждение победителей и призёров детских гонок и категории «Мастера»;
- 16:20 — финиш последнего участника «Основной категории»;
- 16:30-17:10 — пристрелка участников «Эстафеты» на основном рубеже;
- 17:20 — старт участников классической «Эстафеты»;
- 18:20 — закрытие финиша;
- 18:40 — награждение победителей и призёров «Основной категории» и «Эстафеты».
21 декабря, воскресенье:
- 9:00 — начало выдача стартовых пакетов;
- 10:00-10:50 — пристрелка категории «Мастера» на основном рубеже;
- 11:05-12:15 — старт участников категории «Мастера» среди женщин;
- 12:00 — открытие пристрелки для «Основной категории»;
- 12:20-12:40 — старт участников категории «Мастера» среди мужчин;
- 13:00 — награждение победителей и призёров категории «Мастера»;
- 13:00-17:30 — старт кластеров основной биатлонной гонки;
- 18:00 — закрытие финиша;
- 18:30 — награждение победителей и призёров «Основной категории».
