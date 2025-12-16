Скидки
Первый этап лыжных соревнований PIONER CUP пройдёт в Ленобласти 20 и 21 декабря

Первый этап лыжных соревнований PIONER CUP пройдёт в Ленобласти 20 и 21 декабря
Первый этап лыжных соревнований PIONER CUP
Комментарии

В эти выходные, 20 и 21 декабря, в учебно-тренировочном центре «Кавголово», расположенном недалеко от Санкт-Петербурга, пройдут соревнования по биатлону и лыжным гонкам. Попробовать свои силы на дистанциях смогут не только профессионалы, но и любители. Отдельные старты пройдут для детей разных возрастов.

Дисциплины

  • Спринт — «Мастера».
  • Спринт — «Основная категория».
  • «Эстафета» в свободном стиле.
  • Снайперский чемпионат.
  • Гонка преследования — «Мастера».
  • Масс-старт — «Основная категория».
  • Детская лыжная гонка.

Расписание

20 декабря, суббота:

  • 9:00 — начало выдачи стартовых пакетов;
  • 10:00-10:50 — пристрелка категории «Мастера» на основном рубеже;
  • 10:50-11:00 — торжественное открытие мероприятия;
  • 11:05-12:30 — старт участников категории «Мастера»;
  • 12:00 — открытие пристрелки для «Основной категории»;
  • 12:30-13:10 — детские старты на 500, 1000, 1500 и 2000 м;
  • 13:20 — старт первого участника «Основной категории»;
  • 13:50 — награждение победителей и призёров детских гонок и категории «Мастера»;
  • 16:20 — финиш последнего участника «Основной категории»;
  • 16:30-17:10 — пристрелка участников «Эстафеты» на основном рубеже;
  • 17:20 — старт участников классической «Эстафеты»;
  • 18:20 — закрытие финиша;
  • 18:40 — награждение победителей и призёров «Основной категории» и «Эстафеты».

21 декабря, воскресенье:

  • 9:00 — начало выдача стартовых пакетов;
  • 10:00-10:50 — пристрелка категории «Мастера» на основном рубеже;
  • 11:05-12:15 — старт участников категории «Мастера» среди женщин;
  • 12:00 — открытие пристрелки для «Основной категории»;
  • 12:20-12:40 — старт участников категории «Мастера» среди мужчин;
  • 13:00 — награждение победителей и призёров категории «Мастера»;
  • 13:00-17:30 — старт кластеров основной биатлонной гонки;
  • 18:00 — закрытие финиша;
  • 18:30 — награждение победителей и призёров «Основной категории».

