Заплыв «Мокрый Санта» пройдёт в Уфе 20 декабря

В субботу, 20 декабря, в бассейне Центра спортивной подготовки Республики Башкортостан имени Римы Баталовой состоится один из новогодних заплывов — «Мокрый Санта». Принять участие можно как индивидуально, так и в команде. Каждый, кто преодолеет дистанцию, получит памятную медаль. Помимо самих соревнований, пройдёт новогоднее дефиле в купальниках, стать частью которого сможет любой желающий, нужно лишь заполнить анкету.

Дистанции:

SWIM KIDS 50 м;

50 м соло;

1000 м соло;

комплексное плавание 4х50 м соло;

эстафета 4х50 м;

эстафета 1000 м на двоих.

Расписание:

13:00 — выдача стартовых пакетов;

14:20 — новогоднее дефиле в купальниках;

14:35 — начало разминки;

14:45 — окончание разминки;

14:50-14:55 — старты спринтов на 50 м соло.

15:00 — старт SWIM KIDS 50 м.

15:05 — старт эстафеты 4х50 м;

15:15 — старт комплексного плавания 4х50 м;

15:30 — старт 1000 м соло;

16:10 — старт 1000 м на двоих;

16:50 — награждение.

