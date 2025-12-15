Скидки
Главная Lifestyle Новости

Заплыв «Мокрый Санта» пройдёт в Уфе 20 декабря
В субботу, 20 декабря, в бассейне Центра спортивной подготовки Республики Башкортостан имени Римы Баталовой состоится один из новогодних заплывов — «Мокрый Санта». Принять участие можно как индивидуально, так и в команде. Каждый, кто преодолеет дистанцию, получит памятную медаль. Помимо самих соревнований, пройдёт новогоднее дефиле в купальниках, стать частью которого сможет любой желающий, нужно лишь заполнить анкету.

Дистанции:

  • SWIM KIDS 50 м;
  • 50 м соло;
  • 1000 м соло;
  • комплексное плавание 4х50 м соло;
  • эстафета 4х50 м;
  • эстафета 1000 м на двоих.

Расписание:

  • 13:00 — выдача стартовых пакетов;
  • 14:20 — новогоднее дефиле в купальниках;
  • 14:35 — начало разминки;
  • 14:45 — окончание разминки;
  • 14:50-14:55 — старты спринтов на 50 м соло.
  • 15:00 — старт SWIM KIDS 50 м.
  • 15:05 — старт эстафеты 4х50 м;
  • 15:15 — старт комплексного плавания 4х50 м;
  • 15:30 — старт 1000 м соло;
  • 16:10 — старт 1000 м на двоих;
  • 16:50 — награждение.

