Заплыв «Мокрый Санта» пройдёт в Уфе 20 декабря

В субботу, 20 декабря, в бассейне Центра спортивной подготовки Республики Башкортостан имени Римы Баталовой состоится один из новогодних заплывов — «Мокрый Санта». Принять участие можно как индивидуально, так и в команде. Каждый, кто преодолеет дистанцию, получит памятную медаль. Помимо самих соревнований, пройдёт новогоднее дефиле в купальниках, стать частью которого сможет любой желающий, нужно лишь заполнить анкету.
Дистанции:
- SWIM KIDS 50 м;
- 50 м соло;
- 1000 м соло;
- комплексное плавание 4х50 м соло;
- эстафета 4х50 м;
- эстафета 1000 м на двоих.
Расписание:
- 13:00 — выдача стартовых пакетов;
- 14:20 — новогоднее дефиле в купальниках;
- 14:35 — начало разминки;
- 14:45 — окончание разминки;
- 14:50-14:55 — старты спринтов на 50 м соло.
- 15:00 — старт SWIM KIDS 50 м.
- 15:05 — старт эстафеты 4х50 м;
- 15:15 — старт комплексного плавания 4х50 м;
- 15:30 — старт 1000 м соло;
- 16:10 — старт 1000 м на двоих;
- 16:50 — награждение.
Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.