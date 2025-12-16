Скидки
Любительский забег в помощь животным пройдёт на Воробьёвых горах 20 декабря
Любительский забег от клуба Run with love состоится в эту субботу на Воробьёвых горах. 20 декабря участники пробегут 5 км с потрясающим видом на Москву. Набор высоты на дистанции составит 25 м.

Суть забега — не установка рекорда, а создание тёплой и уютной атмосферы. Поэтому лимитов на прохождение дистанции нет. На память об этом событии финишёры получат медали с изображением кота. Но это не просто пробежка, а настоящая благотворительная акция: каждый спортсмен автоматически участвует в помощи приютам и Дому спасения животных.

Расписание:

  • 9:00-9:40 — выдача стартовых номеров;
  • 9:45 — разминка;
  • 9:55 — брифинг участников;
  • 10:00 — старт забега.

Принять участие можно онлайн. Для этого необходимо зарегистрироваться, оплатить слот и до 31 января 2026 года пробежать одну из четырёх дистанций: 1, 5, 10 или 15 км. В течение 1,5 недели после подтверждения результата участник получит медаль с изображением улитки, кошки, собаки или панды, в зависимости от выбранной дистанции.

