Пропавших в Пермском крае туристов нашли живыми

В Пермском крае завершились поиски группы туристов, пропавших у горы Ослянка 13 декабря. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей турбазы, откуда группа стартовала, все участники похода найдены живыми. Информацию подтвердили правоохранительные органы.

Напомним, группа из 15 человек на снегоходах не вернулась к месту сбора в субботу вечером. На базу смогли вернуться только двое туристов, которые отделились от основной группы ещё на маршруте. Местонахождение остальных 13 человек оставалось неизвестным, связь с ними была потеряна.

В поисках группы было задействовано более 70 человек и около 50 единиц техники.

