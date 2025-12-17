Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Лыжная гонка Первый снег пройдёт в Ленобласти 20 декабря

Лыжная гонка «Первый снег» пройдёт в Ленобласти 20 декабря
Лыжная гонка «Первый снег» пройдёт в Ленобласти
Комментарии

Соревнования «Первый снег» состоятся в субботу, 20 декабря, в посёлке Орехово в Ленинградской области. Трассы проходят по пересечённой местности в один круг. Лыжный ход свободный.

В стартовом городке расположатся пункты питания и камера хранения. Также во время соревнований будет работать пункт медицинской помощи.

Возрастные группы на дистанции 5 км:

  • М12 — мальчики 2014–2015 г. р.;
  • Ж12 — девочки 2014–2015 г. р.;
  • М14 — мальчики 2012–2013 г. р.;
  • Ж14 — девушки 2012–2013 г. р.;
  • М16 — юноши 2010 – 2011 г. р.;
  • Ж16 — девушки 2010 – 2011 г. р.;
  • М Фитнес — 2009 г. р. и старше;
  • Ж Фитнес — 2009 г. р. и старше.

Возрастные группы на дистанции 10 км:

  • М — мужчины 1987–2009 г. р.;
  • Ж — девушки 1992–2009 г. р.;
  • Ж35 — женщины 1982–1991 г. р.;
  • Ж45 — женщины 1980 г. р. и старше;
  • М40 — мужчины 1977–1986 г. р.;
  • М50 — мужчины 1967–1976 г. р.;
  • М60 — мужчины 1957–1966 г. р.

Расписание:

  • 11:00-12:00 — выдача номеров участникам;
  • 12:20 — старт на 10 км;
  • 12:30-12:36 — старт по группам на 5 км;
  • 13:40 — награждение на дистанциях 5 и 10 км.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Заплыв «Мокрый Санта» пройдёт в Уфе 20 декабря
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android