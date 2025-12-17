Лыжная гонка «Первый снег» пройдёт в Ленобласти 20 декабря

Соревнования «Первый снег» состоятся в субботу, 20 декабря, в посёлке Орехово в Ленинградской области. Трассы проходят по пересечённой местности в один круг. Лыжный ход свободный.

В стартовом городке расположатся пункты питания и камера хранения. Также во время соревнований будет работать пункт медицинской помощи.

Возрастные группы на дистанции 5 км:

М12 — мальчики 2014–2015 г. р.;

Ж12 — девочки 2014–2015 г. р.;

М14 — мальчики 2012–2013 г. р.;

Ж14 — девушки 2012–2013 г. р.;

М16 — юноши 2010 – 2011 г. р.;

Ж16 — девушки 2010 – 2011 г. р.;

М Фитнес — 2009 г. р. и старше;

Ж Фитнес — 2009 г. р. и старше.

Возрастные группы на дистанции 10 км:

М — мужчины 1987–2009 г. р.;

Ж — девушки 1992–2009 г. р.;

Ж35 — женщины 1982–1991 г. р.;

Ж45 — женщины 1980 г. р. и старше;

М40 — мужчины 1977–1986 г. р.;

М50 — мужчины 1967–1976 г. р.;

М60 — мужчины 1957–1966 г. р.

Расписание:

11:00-12:00 — выдача номеров участникам;

12:20 — старт на 10 км;

12:30-12:36 — старт по группам на 5 км;

13:40 — награждение на дистанциях 5 и 10 км.

