Лыжная гонка «Первый снег» пройдёт в Ленобласти 20 декабря
Соревнования «Первый снег» состоятся в субботу, 20 декабря, в посёлке Орехово в Ленинградской области. Трассы проходят по пересечённой местности в один круг. Лыжный ход свободный.
В стартовом городке расположатся пункты питания и камера хранения. Также во время соревнований будет работать пункт медицинской помощи.
Возрастные группы на дистанции 5 км:
- М12 — мальчики 2014–2015 г. р.;
- Ж12 — девочки 2014–2015 г. р.;
- М14 — мальчики 2012–2013 г. р.;
- Ж14 — девушки 2012–2013 г. р.;
- М16 — юноши 2010 – 2011 г. р.;
- Ж16 — девушки 2010 – 2011 г. р.;
- М Фитнес — 2009 г. р. и старше;
- Ж Фитнес — 2009 г. р. и старше.
Возрастные группы на дистанции 10 км:
- М — мужчины 1987–2009 г. р.;
- Ж — девушки 1992–2009 г. р.;
- Ж35 — женщины 1982–1991 г. р.;
- Ж45 — женщины 1980 г. р. и старше;
- М40 — мужчины 1977–1986 г. р.;
- М50 — мужчины 1967–1976 г. р.;
- М60 — мужчины 1957–1966 г. р.
Расписание:
- 11:00-12:00 — выдача номеров участникам;
- 12:20 — старт на 10 км;
- 12:30-12:36 — старт по группам на 5 км;
- 13:40 — награждение на дистанциях 5 и 10 км.
