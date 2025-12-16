Забег Дедов Морозов в Туле пройдёт 21 декабря

В воскресенье, 21 декабря, в Туле состоится новогодний старт — Забег Дедов Морозов. Все пять дистанций пройдут в один круг. Стартово-финишный городок расположится на фонтанной площади в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова.
Награждение производится с первого по третье место в абсолютном первенстве. На длинных дистанциях призы также получат по три человека в каждой возрастной группе.
Дистанции:
- детская, 400 м;
- детская, 700 м;
- костюмированный забег, 1 км;
- 5 км;
- 10 км.
Расписание:
- 7:30 — открытие стартово-финишного городка, начало выдачи стартовых пакетов;
- 8:55 — разминка для участников детских забегов;
- 9:05-9:35 — старты на детские дистанции 400 и 700 м;
- 9:45 — костюмированный забег на 1 км;
- 10:00 — разминка участников забега на 5 и 10 км;
- 10:10 — открытие соревнований;
- 10:15 — старт на дистанции 5 и 10 км;
- 10:20-11:45 — награждение победителей на разных дистанциях;
- 11:50 — закрытие соревнований.
