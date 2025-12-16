Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Костюмированный забег Сарапульская верста пройдёт в Удмуртии 20 декабря

Костюмированный забег «Сарапульская верста» пройдёт в Удмуртии 20 декабря
Костюмированный забег «Сарапульская верста»
Комментарии

В субботу, 20 декабря, на площади перед зданием администрации города Сарапул будет дан старт массовому забегу на символическую дистанцию — 2025 м. Участие бесплатное, а маршрут пройдёт вдоль реки Кама. После завершения забега состоится конкурс новогодних костюмов.

Номинации конкурса костюмов:

  • костюм «Сарапульский бренд»;
  • костюм «Символ года»;
  • самый оригинальный взрослый костюм;
  • самый оригинальный детский костюм;
  • самый объёмный костюм;
  • лучший семейный костюм;
  • лучший групповой костюм.

Расписание:

  • 13:45-14:45 — выдача стартовых номеров;
  • 15:00-15:10 — торжественное открытие;
  • 15:10 — разминка;
  • 15:15 — старт костюмированного забега;
  • 15:45 — подведение итогов.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Заплыв «Мокрый Санта» пройдёт в Уфе 20 декабря
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android