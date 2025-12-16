Костюмированный забег «Сарапульская верста» пройдёт в Удмуртии 20 декабря
В субботу, 20 декабря, на площади перед зданием администрации города Сарапул будет дан старт массовому забегу на символическую дистанцию — 2025 м. Участие бесплатное, а маршрут пройдёт вдоль реки Кама. После завершения забега состоится конкурс новогодних костюмов.
Номинации конкурса костюмов:
- костюм «Сарапульский бренд»;
- костюм «Символ года»;
- самый оригинальный взрослый костюм;
- самый оригинальный детский костюм;
- самый объёмный костюм;
- лучший семейный костюм;
- лучший групповой костюм.
Расписание:
- 13:45-14:45 — выдача стартовых номеров;
- 15:00-15:10 — торжественное открытие;
- 15:10 — разминка;
- 15:15 — старт костюмированного забега;
- 15:45 — подведение итогов.
