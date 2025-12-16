Костюмированный забег «Сарапульская верста» пройдёт в Удмуртии 20 декабря

В субботу, 20 декабря, на площади перед зданием администрации города Сарапул будет дан старт массовому забегу на символическую дистанцию — 2025 м. Участие бесплатное, а маршрут пройдёт вдоль реки Кама. После завершения забега состоится конкурс новогодних костюмов.

Номинации конкурса костюмов:

костюм «Сарапульский бренд»;

костюм «Символ года»;

самый оригинальный взрослый костюм;

самый оригинальный детский костюм;

самый объёмный костюм;

лучший семейный костюм;

лучший групповой костюм.

Расписание:

13:45-14:45 — выдача стартовых номеров;

15:00-15:10 — торжественное открытие;

15:10 — разминка;

15:15 — старт костюмированного забега;

15:45 — подведение итогов.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.