Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Зимний кросс Новогодняя тропа пройдёт в Новосибирске 21 декабря

Зимний кросс «Новогодняя тропа» пройдёт в Новосибирске 21 декабря
Зимний кросс «Новогодняя тропа» в Новосибирске
Комментарии

В воскресенье, 21 декабря, в Дендропарке Новосибирска пройдёт зимний кросс. Ожидается, что на дистанцию выйдут 500 человек. Участники «Новогодней тропы» преодолеют маршрут в 5 км и насладятся бегом по заснеженным дорожкам. А для поднятия праздничного духа атлетам раздадут новогодние шапки и угощения.

Дистанции:

  • 5 км;
  • детский забег – 1000 м;
  • детский забег – 2500 м;
  • детский забег – 400-700 м.

Расписание:

  • 9:00-10:30 — выдача стартовых номеров и чипов;
  • 10:00 — старт детских забегов;
  • 11:00 — старт участников на дистанцию 5 км.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Первый этап лыжных соревнований PIONER CUP пройдёт в Ленобласти 20 и 21 декабря
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android