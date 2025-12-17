Зимний кросс «Новогодняя тропа» пройдёт в Новосибирске 21 декабря
В воскресенье, 21 декабря, в Дендропарке Новосибирска пройдёт зимний кросс. Ожидается, что на дистанцию выйдут 500 человек. Участники «Новогодней тропы» преодолеют маршрут в 5 км и насладятся бегом по заснеженным дорожкам. А для поднятия праздничного духа атлетам раздадут новогодние шапки и угощения.
Дистанции:
- 5 км;
- детский забег – 1000 м;
- детский забег – 2500 м;
- детский забег – 400-700 м.
Расписание:
- 9:00-10:30 — выдача стартовых номеров и чипов;
- 10:00 — старт детских забегов;
- 11:00 — старт участников на дистанцию 5 км.
