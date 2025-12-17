Забег снеговиков пройдёт в Красноярском крае 21 декабря

Весёлый зимний забег ожидается в городе Железногорске Красноярского края. В воскресенье, 21 декабря, возле ёлки рядом с Центром досуга участникам раздадут оранжевые носы как у снеговиков.

В 12:00 группа бегунов отправится в путешествие по городским ёлкам, перебегая от одной новогодней красавицы к другой по линейному маршруту. Суммарная дистанция составит около 7 км. Участники не только увидят ёлки на главных площадях и в городском парке, но и сфотографируются с каждой из них. На финише атлетов будут ждать чаепитие и медаль.

