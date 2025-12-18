Костюмированный забег Дедов Морозов пройдёт в Москве 21 декабря

В это воскресенье, 21 декабря, в посёлке Ерино Новомосковского административного округа состоится костюмированный забег Дедов Морозов. Участники смогут окунуться в новогоднюю атмосферу или даже стать её частью, нарядившись перед стартом. Атлет с самым лучшим костюмом получит специальный приз.

Для бегунов организуют тёплые раздевалки и устроят чаепитие. А гости и болельщики смогут поучаствовать в интерактивах на главной сцене.

Дистанции:

детская — 300 м;

детская — 600 м;

взрослая — 3 км;

взрослая — 6 км;

взрослая — 9 км.

Расписание:

10:00-11:30 — выдача стартовых пакетов;

11:00-14:00 — работа зоны активностей;

11:50 — детская разминка;

12:00-12:05 — старт детских дистанций;

12:15 — разминка для участников взрослых дистанций;

12:25 — церемония открытия, брифинг по дистанциям;

12:30 — старт дистанций 3, 6 и 9 км;

12:35 — награждение за лучший детский костюм;

13:10-14:00 — награждение победителей на дистанциях 3, 6 и 9 км, а также за лучший новогодний костюм;

14:00-15:00 — музыкальная программа и спортивные конкурсы для зрителей;

15:00 — закрытие соревнований.

