Костюмированный забег Дедов Морозов пройдёт в Москве 21 декабря

Костюмированный забег Дедов Морозов пройдёт в Москве 21 декабря
Костюмированный забег Дедов Морозов в Москве
В это воскресенье, 21 декабря, в посёлке Ерино Новомосковского административного округа состоится костюмированный забег Дедов Морозов. Участники смогут окунуться в новогоднюю атмосферу или даже стать её частью, нарядившись перед стартом. Атлет с самым лучшим костюмом получит специальный приз.

Для бегунов организуют тёплые раздевалки и устроят чаепитие. А гости и болельщики смогут поучаствовать в интерактивах на главной сцене.

Дистанции:

  • детская — 300 м;
  • детская — 600 м;
  • взрослая — 3 км;
  • взрослая — 6 км;
  • взрослая — 9 км.

Расписание:

  • 10:00-11:30 — выдача стартовых пакетов;
  • 11:00-14:00 — работа зоны активностей;
  • 11:50 — детская разминка;
  • 12:00-12:05 — старт детских дистанций;
  • 12:15 — разминка для участников взрослых дистанций;
  • 12:25 — церемония открытия, брифинг по дистанциям;
  • 12:30 — старт дистанций 3, 6 и 9 км;
  • 12:35 — награждение за лучший детский костюм;
  • 13:10-14:00 — награждение победителей на дистанциях 3, 6 и 9 км, а также за лучший новогодний костюм;
  • 14:00-15:00 — музыкальная программа и спортивные конкурсы для зрителей;
  • 15:00 — закрытие соревнований.

