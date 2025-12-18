Скидки
Спортивно-музыкальный фестиваль Горы рядом пройдёт в Москве 21 декабря

Спортивно-музыкальный фестиваль «Горы рядом» пройдёт в Москве 21 декабря
В воскресенье, 21 декабря, Спортивный комплекс «Воробьёвы горы» станет местом проведения фестиваля «Горы рядом». С 10:00 до 21:00 создавать атмосферу для активного отдыха будут диджей, музыкальная группа Cream Soda и артист ZVONKIY.

Участникам предоставят шанс покататься на лыжах и сноуборде, а также принять участие в мастер-классах от профессионалов, среди которых знаменитый сноубордист Дмитрий Логинов и чемпионка России по горнолыжному спорту Виталина Гирина. Те, кто хочет проверить свою скорость, смогут поучаствовать в любительских соревнованиях. Ещё одна активность, доступная гостям, – кёрлинг.

Чтобы посетить фестиваль, совсем не обязательно кататься. Предусмотрен отдельный тариф для зрителей, который позволит послушать выступления и провести воскресенье активно.

