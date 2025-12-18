Экскурсия ко дню рождения олимпийского мишки пройдёт в «Лужниках» 19 декабря

19 декабря 1977 года олимпийский мишка получил официальный статус талисмана Олимпиады-80. В этом году ему исполняется 47. В честь такого события Центр сохранения наследия «Лужники» проведёт серию тематических экскурсий по Большой спортивной арене. Продолжительность каждой из них – 1,5 часа.

В экскурсионный маршрут войдёт легендарное футбольное поле, откуда мишка начал свой полёт на воздушных шарах под звуки песни «До свидания, Москва!». Гости смогут узнать интересные, закулисные истории о создании и запуске в небо символа Олимпиады.

Ещё один важный пункт экскурсии – посещение выставки «Олимпиада-80». Там можно увидеть десятки уникальных артефактов: факел, олимпийские кольца, медали, экипировку спортсменов и многое другое. Посетители смогут отправиться в прошлое и почувствовать атмосферу главного спортивного события эпохи.

Расписание экскурсий 19 декабря:

15:00;

17:00;

18:00;

19:00.

