«МегаФон» дарит три дня безлимитного трафика на новогодние праздники

Оператор обнуляет стоимость мобильного интернета в канун новогодних праздников. Пакет безлимитного интернета можно получить на любые три дня в период с 22 декабря 2025 года по 12 января 2026 года в мобильном приложении или личном кабинете на сайте «МегаФона». Опция доступна даже при нулевом или отрицательном балансе.

Согласно отчётам аналитиков «МегаФона», с третьей декады декабря использование мобильного интернет-трафика вырастает на 3-5% к средним значениям. Это обусловлено тем, что россияне начинают подготовку к праздникам: заказывают подарки и больше пользуются такси и службами доставки.

В новогоднюю ночь объём потребления мобильного интернета немного снижается за счёт более активного использования домашней сети. Однако к 3-4 января передача данных мобильного трафика снова растёт и держится на высоком уровне до конца праздников.

«Мы постоянно анализируем потребление мобильной связи нашими абонентами и видим, что в праздничные дни трафик резко растёт и для оптимизации расходов клиенты часто переключаются между мобильным интернетом и WiFi. Теперь этого делать не нужно. Достаточно подключить опцию бесплатного мобильного интернета на три дня — и можно отмечать праздники без лишних ограничений и забот», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

По данным специалистов, первое место среди всех онлайн-сервисов в новогодние каникулы у клиентов занимает просмотр онлайн-ТВ (доля 41%). На втором — соцсети с долей 22%, замыкают тройку лидеров мессенджеры — у них 18%. Наибольший рост год к году в предыдущую новогоднюю ночь показали сервисы «VK Видео», соцсеть VK и онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».

