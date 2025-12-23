Врач раскрыла 5 принципов питания, которых стоит придерживаться зимой

В зимний период простыть становится проще. Для поддержания иммунитета каждый приём пищи должен быть сбалансированным. Врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова поделилась с «Чемпионатом» принципами питания для всей семьи зимой.

5 принципов зимнего питания

Разнообразие и сезонность — основа иммунитета. Белок, жиры и клетчатка — три кита энергии и защиты. Тёплые, варёные, запечённые блюда — лучше, чем холодные салаты в мороз. Витамин D — не опционален. Проверьте уровень, при необходимости начните принимать. Кисломолочные продукты нужно употреблять ежедневно. Это простой, доступный и научно доказанный способ укрепить иммунитет.

