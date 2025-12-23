Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Врач раскрыла 5 принципов питания, которых стоит придерживаться зимой

Врач раскрыла 5 принципов питания, которых стоит придерживаться зимой
Врач раскрыла 5 принципов питания зимой
Комментарии

В зимний период простыть становится проще. Для поддержания иммунитета каждый приём пищи должен быть сбалансированным. Врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова поделилась с «Чемпионатом» принципами питания для всей семьи зимой.

5 принципов зимнего питания

  1. Разнообразие и сезонность — основа иммунитета.
  2. Белок, жиры и клетчатка — три кита энергии и защиты.
  3. Тёплые, варёные, запечённые блюда — лучше, чем холодные салаты в мороз.
  4. Витамин D — не опционален. Проверьте уровень, при необходимости начните принимать.
  5. Кисломолочные продукты нужно употреблять ежедневно. Это простой, доступный и научно доказанный способ укрепить иммунитет.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Сомнолог рассказал, как питание зимой влияет на сон
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android