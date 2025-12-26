Скидки
Врач рассказала, нужны ли пробиотики и пребиотики зимой

Кишечник крайне важен для иммунитета: микрофлора регулирует выработку интерлейкинов, синтезирует витамины В и K, а также подавляет патогены. Врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова рассказала «Чемпионату», что пробиотики и пребиотики — это одна из самых недооценённых стратегий зимней профилактики.

Пробиотики, живые бактерии, содержатся в кефире, натуральных йогуртах без сахара, домашней квашеной капусте, кимчии и комбуче. Рекомендуется есть по 1-2 порции в день. Регулярное употребление кисломолочных продуктов снижает частоту ОРВИ у детей на 20–30% и ускоряет выздоровление.

Пребиотики, пищу для бактерий, можно найти в чесноке, луке, бананах, овсе, цикории, инжире и моркови. Употребляйте их вместе с пробиотиками — эффект синергичен.

