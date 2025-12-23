Скидки
Эксперт назвал упражнения для защиты суставов зимой

Упражнения для защиты суставов зимой
В холодное время года из-за скользкой и неустойчивой поверхности для ходьбы увеличивается риск травмирования суставов. Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов в беседе с «Чемпионатом» предложил тренировки для профилактики и поддержания здоровья суставов.

Укрепление окружающих мышц — ключевой элемент защиты суставов. Рекомендуются малотравматичные, контролируемые упражнения. Начните с разминки (5–7 минут), выполняйте упражнения медленно, без рывков. При болях — прекратить и обратиться к врачу.

Упражнения для здоровых суставов

  • Изометрические упражнения: напряжение мышц бедра без движения. Например, сжатие мяча между коленями.
  • Малые амплитудные движения: подъёмы прямой ноги лёжа, «велосипед» лёжа на спине.
  • Приседания у стены «стульчик». Удерживайте положение до 30 секунд, 3–5 подходов.
  • Ходьба на месте, шаги в сторону с упором на пятку.
  • Йога и пилатес. Такие тренировки улучшают координацию и гибкость.

