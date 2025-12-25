Скидки
Lifestyle Новости

Эксперт рассказал, нужно ли применять мази и гели для суставов в холодную погоду

Эксперт рассказал, нужно ли применять мази и гели для суставов в холодную погоду
Нужно ли применять мази и гели для суставов?
Комментарии

Зимой, когда на улице гололедица, возрастает риск травм для суставов. Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов рассказал «Чемпионату», что мази и гели для суставов могут быть полезны в профилактических целях, особенно при наличии хронического артроза или после травм. Но применять их можно только по назначению врача не более 10-14 дней подряд, а при нанесении нужно избегать повреждённых участков кожи.

Разогревающие мази с капсаицином или экстрактом перца улучшают микроциркуляцию. Но использовать их нужно осторожно, чтобы не вызвать раздражение. Нестероидные противовоспалительные препараты в форме гелей эффективны при первых признаках скованности или лёгкой боли. Хондропротекторы местного действия менее изучены, но могут оказывать поддерживающий эффект.

