Эксперт объяснил, как питание влияет на состояние суставов зимой

Как питание влияет на состояние суставов?
Если вы задумались, как сохранить здоровье суставов зимой, то стоит обратить внимание на свой рацион. Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов рассказал «Чемпионату», что питание играет ключевую роль в поддержании хрящевой ткани и контроля воспалительных процессов.

Полезные продукты

  • Богатые омега-3 жирными кислотами: лосось, скумбрия, льняное масло, грецкие орехи. Они снижают воспаление.
  • Продукты с высоким содержанием антиоксидантов: ягоды (черника, клюква), тёмная зелень, свёкла, чёрный шоколад.
  • Источники коллагена: холодец, бульоны из костей (в умеренных количествах), соя.
  • Цельнозерновые крупы и овощи. Обеспечивают клетчатку и витамины группы B.

При этом стоит ограничить употребление сахара, трансжиров, маринадов и полуфабрикатов. Такие продукты провоцируют системное воспаление.

