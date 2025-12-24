Эксперт объяснил, как питание влияет на состояние суставов зимой

Если вы задумались, как сохранить здоровье суставов зимой, то стоит обратить внимание на свой рацион. Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов рассказал «Чемпионату», что питание играет ключевую роль в поддержании хрящевой ткани и контроля воспалительных процессов.

Полезные продукты

Богатые омега-3 жирными кислотами: лосось, скумбрия, льняное масло, грецкие орехи. Они снижают воспаление.

Продукты с высоким содержанием антиоксидантов: ягоды (черника, клюква), тёмная зелень, свёкла, чёрный шоколад.

Источники коллагена: холодец, бульоны из костей (в умеренных количествах), соя.

Цельнозерновые крупы и овощи. Обеспечивают клетчатку и витамины группы B.

При этом стоит ограничить употребление сахара, трансжиров, маринадов и полуфабрикатов. Такие продукты провоцируют системное воспаление.

