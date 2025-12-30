Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Эксперт рассказал, почему зимой для суставов нужно больше витаминов и минералов

Эксперт объяснил, почему зимой для суставов нужно больше витаминов и минералов
Почему зимой для суставов нужно больше витаминов?
Комментарии

Из-за холода и гололедицы зимой могут начаться проблемы с суставами. Стоит ли прибегнуть к использованию биологически активных добавок, витаминов и минералов? Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов в беседе с «Чемпионатом» дал простой ответ — да. Зимой наблюдается дефицит витаминов D, C, K2 и некоторых микроэлементов. Поэтому в некоторых случаях стоит обратиться к БАДам.

Какие витамины стоит пить?

  • Витамин D критически важен для усвоения кальция и иммунной регуляции. Дефицит ассоциирован с болью в суставах. Рекомендуется принимать 800-2000 МЕ в сутки при низком уровне 25(OH)D.
  • Витамин С участвует в синтезе коллагена. Он содержится в цитрусовых, болгарском перце и шиповнике.
  • Витамин К2 направляет кальций в кости, а не в сосуды. Он содержится в сырах и куриной печени.
  • Магний и цинк участвуют в метаболизме хряща.

Перед началом приёма добавок обязательно сдайте анализ крови, особенно на витамин D. Принимать БАДы стоит под контролем врача.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Как не переесть за новогодним столом, когда всё такое вкусное. Советуют врачи
Как не переесть за новогодним столом, когда всё такое вкусное. Советуют врачи
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android