Эксперт рассказал, почему физиотерапия важна для суставов зимой

Почему физиотерапия важна для суставов зимой?
Нужны ли физиотерапевтические процедуры для профилактики болезней суставов в холодное время года? Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов в беседе с «Чемпионатом» дал однозначный ответ — да, это важный инструмент профилактики и купирования ранних симптомов.

Наиболее эффективные методы

  • Магнитотерапия и лазеротерапия улучшают микроциркуляцию и снижают отёк.
  • УВЧ и диадинамические токи уменьшают болевой синдром.
  • Электрофорез с хондропротекторами помогают доставлять вещества непосредственно в ткани.
  • Тепловые процедуры (озокерит, парафин) можно применять при отсутствии воспаления.

Эксперт рекомендует проходить курс из 10-15 процедур 1-2 раза в год в осенне-зимний период. Такой подход может значительно снизить риск обострений.

