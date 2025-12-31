Эксперт рассказал, почему физиотерапия важна для суставов зимой

Нужны ли физиотерапевтические процедуры для профилактики болезней суставов в холодное время года? Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов в беседе с «Чемпионатом» дал однозначный ответ — да, это важный инструмент профилактики и купирования ранних симптомов.

Наиболее эффективные методы

Магнитотерапия и лазеротерапия улучшают микроциркуляцию и снижают отёк.

УВЧ и диадинамические токи уменьшают болевой синдром.

Электрофорез с хондропротекторами помогают доставлять вещества непосредственно в ткани.

Тепловые процедуры (озокерит, парафин) можно применять при отсутствии воспаления.

Эксперт рекомендует проходить курс из 10-15 процедур 1-2 раза в год в осенне-зимний период. Такой подход может значительно снизить риск обострений.

