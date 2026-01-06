Скидки
Эксперт раскрыл, какие меры профилактики наиболее эффективны для суставов зимой

Как защитить суставы от травм зимой? Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов рассказал «Чемпионату», что основа успешной профилактики — комплексный подход.

Меры профилактики

  1. Регулярная физическая активность (ходьба, плавание, ЛФК). Занимайтесь минимум 30 минут четыре–пять раз в неделю.
  2. Поддержание нормального веса. Каждые 5 кг лишнего веса увеличивают нагрузку на колени на 20–30 кг. Поэтому следите за питанием и состоянием тела.
  3. Защита от холода. Выбирайте тёплую одежду и избегайте продувания.
  4. Контроль уровня витамина D и других ключевых микроэлементов.
  5. Плановый приём хондропротекторов при подтвержденном артрозе — курсами по три—шесть месяцев.
  6. Регулярный приём у врача-артролога, включая УЗИ суставов и консультации при первых симптомах.

Зима не должна быть временем боли и ограничений. Понимание механизмов влияния холода на суставы и своевременные профилактические меры позволяют сохранить подвижность, комфорт и качество жизни, считает эксперт. Помните, профилактика всегда эффективнее и безопаснее лечения.

