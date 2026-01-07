Эксперт рассказал, полезны ли тёплые ванны и компрессы для суставов зимой

При боли в суставах люди обращаются не только к медикаментам и физиотерапии, но и к компрессам и тёплым ваннам. Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов в беседе с «Чемпионатом» сказал, что такой подход может быть полезен для суставов зимой, но с оговорками.

Тёплые ванны (37–39 °C) лучше принимать с добавлением морской соли, хвойных экстрактов или с магниевой солью, они расслабляют мышцы и улучшают кровоток. Сухое тепло, грелки или электропояс, полезно при мышечной скованности. Не применяйте этот способ при признаках острого воспаления, покраснениях, отёках и повышенной температуре кожи, это может усугубить состояние. Компрессы можно использовать с димексидом (по назначению врача) или согревающими мазями.

