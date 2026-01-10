Скидки
Эксперт подтвердил существование связи между погодой и болевыми ощущениями в суставах

Эксперт подтвердил существование связи между погодой и болевыми ощущениями в суставах
Связи между погодой и болью в суставах
Комментарии

Влияет ли погода на суставы? Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» Кирилл Антонов в беседе с «Чемпионатом» рассказал, что колебания атмосферного давления, влажности и температуры влияют на внутрисуставное давление и тонус мышц.

Связь между погодой и болью в суставах подтверждена клиническими исследованиями. При изменении атмосферного давления происходит расширение или сжатие тканей, что раздражает нервные окончания. Отсюда и возникает боль. При похолодании в мышцах и сухожилиях может возникать спазм, что увеличивает нагрузку на суставы и также вызывает дискомфорт.

В таких случаях помогают поддержание стабильной температуры тела и увлажнение воздуха в помещении. Для прогнозирования обострений эксперт рекомендует вести дневник самочувствия.

Комментарии
