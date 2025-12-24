Диетолог рассказала, как должен меняться зимний рацион с возрастом

Рацион зависит не только от личных предпочтений, но и от сезона и даже возраста. Врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова в беседе с «Чемпионатом» рассказала, что различия в рационе детей и взрослых обусловлены физиологически.

Так, у детей до 12 лет более высокий метаболизм на килограмм массы тела, поэтому они должны питаться чаще, но дозированными порциями. Наиболее подходящий вариант — 3 полноценных приёма пищи и 2 перекуса. Зимой обязательно включать в меню мягкие, тёплые блюда: супы, пюре, запечённые овощи — они легче усваиваются и приятнее в холод. При этом нужно избегать «сухих» диет, дети не должны сидеть на низкокалорийных рационах. Также в этом возрасте важны жирные кислоты Омега-3, железо и витамин D. Поэтому включайте в рацион детей до 12 лет рыбу, льняное масло, печень, бобовые и шпинат.

Следующая возрастная группа — подростки. У них возрастает потребность в кальции и белке из-за активного роста. Не забывайте о молочных продуктах, яйцах, твороге, рыбе. У девочек стоит отслеживать дефицит железа, начиная с менархе .

Взрослым в своём зимнем рационе стоит сделать акцент на антиоксиданты, витамин D, клетчатку и контроль веса. Из-за снижения активности в зимний период возрастает риск набора лишних килограммов. При хронических заболеваниях, таких как сахарный диабет или гипертония, необходимо корректировать рацион по показаниям.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.