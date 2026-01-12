Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Врач-диетолог составила таблицу дневной нормы калорий для разных возрастных групп

Врач-диетолог составила таблицу дневной нормы калорий для разных возрастных групп
Таблица дневной нормы калорий для разных возрастов
Комментарии

Дневная норма калорий рассчитывается, исходя из индивидуальных особенностей человека и его целей. Врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова специально для «Чемпионата» составила таблицу с примерной нормой калорий для людей разных возрастов. Эксперт подчеркнула, что калорийность — не цель, а ориентир. Главное — качество продуктов и регулярность приёмов пищи.

Возрастная группаЕжедневная калорийностьОсобенности
Дети 3–7 лет~1200–1600 ккал3 основных приёма + 2 перекуса. Порции — размер кулака ребёнка.
Дети 8–12 лет~1600–2000 ккалУвеличение объёма белка и кальция. Не допускать пропуска завтрака.
Подростки 13–17 лет~2000–2800 ккалВысокая потребность в белке, железе, кальции. Запрещены диеты без медицинских показаний
Взрослые 18–60 лет~2000–2500 ккалВвиду снижения физической активности в зимний период, желательно уменьшить потребление простых углеводов, увеличить потребление клетчатки.
Пожилые 65+ лет~1600–2000 ккалУменьшение объёма, но повышение плотности питательных веществ: белок (1,2 г/кг массы), кальций, витамин D, вода. Избегать перегрузки соли и жареного.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Как повысить иммунитет и когда этого лучше не делать
Как повысить иммунитет и когда этого лучше не делать
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android