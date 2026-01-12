Врач-диетолог составила таблицу дневной нормы калорий для разных возрастных групп

Дневная норма калорий рассчитывается, исходя из индивидуальных особенностей человека и его целей. Врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова специально для «Чемпионата» составила таблицу с примерной нормой калорий для людей разных возрастов. Эксперт подчеркнула, что калорийность — не цель, а ориентир. Главное — качество продуктов и регулярность приёмов пищи.

Возрастная группа Ежедневная калорийность Особенности Дети 3–7 лет ~1200–1600 ккал 3 основных приёма + 2 перекуса. Порции — размер кулака ребёнка. Дети 8–12 лет ~1600–2000 ккал Увеличение объёма белка и кальция. Не допускать пропуска завтрака. Подростки 13–17 лет ~2000–2800 ккал Высокая потребность в белке, железе, кальции. Запрещены диеты без медицинских показаний Взрослые 18–60 лет ~2000–2500 ккал Ввиду снижения физической активности в зимний период, желательно уменьшить потребление простых углеводов, увеличить потребление клетчатки. Пожилые 65+ лет ~1600–2000 ккал Уменьшение объёма, но повышение плотности питательных веществ: белок (1,2 г/кг массы), кальций, витамин D, вода. Избегать перегрузки соли и жареного.

