Врач-диетолог составила таблицу дневной нормы калорий для разных возрастных групп
Дневная норма калорий рассчитывается, исходя из индивидуальных особенностей человека и его целей. Врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова специально для «Чемпионата» составила таблицу с примерной нормой калорий для людей разных возрастов. Эксперт подчеркнула, что калорийность — не цель, а ориентир. Главное — качество продуктов и регулярность приёмов пищи.
|Возрастная группа
|Ежедневная калорийность
|Особенности
|Дети 3–7 лет
|~1200–1600 ккал
|3 основных приёма + 2 перекуса. Порции — размер кулака ребёнка.
|Дети 8–12 лет
|~1600–2000 ккал
|Увеличение объёма белка и кальция. Не допускать пропуска завтрака.
|Подростки 13–17 лет
|~2000–2800 ккал
|Высокая потребность в белке, железе, кальции. Запрещены диеты без медицинских показаний
|Взрослые 18–60 лет
|~2000–2500 ккал
|Ввиду снижения физической активности в зимний период, желательно уменьшить потребление простых углеводов, увеличить потребление клетчатки.
|Пожилые 65+ лет
|~1600–2000 ккал
|Уменьшение объёма, но повышение плотности питательных веществ: белок (1,2 г/кг массы), кальций, витамин D, вода. Избегать перегрузки соли и жареного.
