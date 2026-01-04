Скидки
Диетолог рассказала, что лучше: экзотические фрукты или местные сезонные продукты
Что лучше: экзотические или местные фрукты и овощи
Фрукты и овощи очень важны для сбалансированного рациона, но какие выбрать? Врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова рассказала «Чемпионату», что предпочтение стоит отдать местным и сезонным продуктам.

70–80% рациона должны составлять продукты, произведённые в регионе. Остальное — приятное разнообразие.

Местные овощи и фрукты собраны в пик зрелости, содержат больше антиоксидантов и витаминов. В то же время экзотические фрукты часто собираются недозрелыми, транспортируются долго, теряют питательную ценность. К тому же дорогие импортные фрукты могут содержать вредные пестициды и консерванты.

Исключение составляют цитрусовые, апельсины и мандарины. Они доступны зимой и содержат много витамина C. Их можно включать, но не как основу, а как дополнение. Ещё один источник витамина С и полифенолов — киви и гранат. Их можно употреблять 2–3 раза в неделю.

