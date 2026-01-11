Врач рассказала, стоит ли употреблять больше жиров зимой

Зимой нам часто не хватает полезных веществ, а от этого ухудшаетсяя общее состояние и самочувствие. Но стоит ли добавлять в рацион больше продуктов, обогащённых жирами? Врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова рассказала «Чемпионату», что умеренное увеличение полезных жиров в зимний период оправданно.

Жиры — источник энергии и строительный материал для клеточных мембран, включая иммунные клетки. Поэтому они важны в рационе. У детей не менее 30–35% калорий должно приходиться на жиры, это критично для развития нервной системы.

Жиры, их источники и польза

Омега-3: лосось, скумбрия, сардины, льняное масло, грецкие орехи. Обладают противовоспалительным действием, поддерживают мозг и сердце.

Мононенасыщенные: оливковое масло первого отжима, авокадо, миндаль. Улучшают липидный профиль.

Насыщенные жиры: топлёное масло, сливочное масло (10–15 г/день), сыр. Такие жиры допустимы в умеренных количествах.

Но избегайте трансжиров, они содержатся в маргарине, выпечке и фастфуде. Также стоит отказаться от избыточного потребления рафинированных растительных масел, подсолнечного и соевого.

