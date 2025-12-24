Скидки
Костюмированный пробег Дедов Морозов пройдёт в Сириусе 1 января

Пробег Дедов Морозов пройдёт в Сириусе
Новый год в Сириусе начнётся очень спортивно — 1 января в 12:00 мск там состоится костюмированный пробег Дедов Морозов. Каждому участнику выдадут красный колпак с помпоном, чтобы создать праздничную атмосферу.

Атлеты пробегут 5 км, на финише их будет ждать заветная медаль, первая в 2026 году. А после пройдёт часовая прогулка на яхтах по Чёрному морю.

Расписание:

  • 11:50 — сбор участников и разминка на пляже «Бархатные сезоны»;
  • 12:00 — общий старт;
  • 13:00—14:00 — прогулка на яхтах навстречу дельфинам.

