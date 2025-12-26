Скидки
Новогодний забег пройдёт в Москве 3 января

Комментарии

68-й забег «А побегать?» пройдёт 3 января в Жулебинском лесопарке. На этот раз он посвящён встрече Нового года. Участники пробегут одну из пяти предложенных дистанций.

Маршрут забега круговой, один круг — 2,5 км. Перед стартом атлетам объявят необходимое количество для их дистанции. Сразу после финиша участники получат памятные медали.

Дистанции:

  • 200 м;
  • 2,5 км;
  • 5 км;
  • 10 км;
  • 21,1 км.

Расписание:

  • 8:45 — выдача стартовых номеров;
  • 9:00 — старт участников дистанции 21,1 км;
  • 9:30 — старт участников дистанции 3 км;
  • 9:45 — старт участников дистанции 200 м;
  • 10:00 — старт участников дистанций 5 и 10 км;
  • 11:15 — закрытие всех дистанций.

