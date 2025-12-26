Новогодний забег пройдёт в Москве 3 января
68-й забег «А побегать?» пройдёт 3 января в Жулебинском лесопарке. На этот раз он посвящён встрече Нового года. Участники пробегут одну из пяти предложенных дистанций.
Маршрут забега круговой, один круг — 2,5 км. Перед стартом атлетам объявят необходимое количество для их дистанции. Сразу после финиша участники получат памятные медали.
Дистанции:
- 200 м;
- 2,5 км;
- 5 км;
- 10 км;
- 21,1 км.
Расписание:
- 8:45 — выдача стартовых номеров;
- 9:00 — старт участников дистанции 21,1 км;
- 9:30 — старт участников дистанции 3 км;
- 9:45 — старт участников дистанции 200 м;
- 10:00 — старт участников дистанций 5 и 10 км;
- 11:15 — закрытие всех дистанций.
