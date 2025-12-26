Новогодний забег пройдёт в Москве 3 января

68-й забег «А побегать?» пройдёт 3 января в Жулебинском лесопарке. На этот раз он посвящён встрече Нового года. Участники пробегут одну из пяти предложенных дистанций.

Маршрут забега круговой, один круг — 2,5 км. Перед стартом атлетам объявят необходимое количество для их дистанции. Сразу после финиша участники получат памятные медали.

Дистанции:

200 м;

2,5 км;

5 км;

10 км;

21,1 км.

Расписание:

8:45 — выдача стартовых номеров;

9:00 — старт участников дистанции 21,1 км;

9:30 — старт участников дистанции 3 км;

9:45 — старт участников дистанции 200 м;

10:00 — старт участников дистанций 5 и 10 км;

11:15 — закрытие всех дистанций.

