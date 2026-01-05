Скидки
Главная Lifestyle Новости

Беговая экскурсия по центру Петербурга пройдёт 8 января

Беговая экскурсия по центру Петербурга пройдёт 8 января
Беговая экскурсия по центру Петербурга
8 января на Дворцовой площади рядом с Александровской колонной начнётся уникальная экскурсия по главным местам Санкт-Петербурга. Во время неё участники пробегут по улицам, включённым в маршруты городских стартов.

Эрмитаж, Исаакиевский собор, Адмиралтейство и дворец Меньшикова будут обрамлять спортивное путешествие по Петербургу. Пробежка подразумевает ряд остановок, во время которых «Бегущий экскурсовод» и будет рассказывать интересные факты о Северной столице.

Расписание:

  • 11:00 — начало беговой экскурсии;
  • 12:30 — ориентировочное время окончания беговой экскурсии.

