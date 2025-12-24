Скидки
Главная Lifestyle Новости

Третий Тульский зимний трейл пройдёт 5 января

Комментарии

В лыжероллерном центре «Веденино» в Туле 5 января пройдёт III Тульский зимний трейл. На выбор участникам представлено две дистанции: 6 и 15 км. Более короткую из них смогут преодолеть атлеты от 14 лет и старше, для забега на 15 км необходимо быть совершеннолетним.

Определять победителей и призёров будут по чистому времени. Награждение пройдёт с 1-го по 3-е место среди мужчин и женщин в абсолютном зачёте и в возрастных группах.

Расписание:

  • 9:00 — начало регистрации участников, выдача стартовых пакетов, начало работы раздевалок и камер хранения;
  • 10:55 — открытие соревнований;
  • 11:00 — старт дистанции 15 км;
  • 11:30 — старт дистанции 6 км;
  • 12:30 — награждение победителей и призёров;
  • 15:00 — закрытие соревнований.

