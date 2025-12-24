Лыжная гонка к открытию сезона состоится в Ленинградской области 4 января

4 января в посёлке Лемболово Всеволожского района Ленинградской области пройдёт лыжная гонка в честь открытия сезона-2026. Стартово-финишный городок будет находиться на территории детского оздоровительного лагеря «Пионер».

Участники преодолеют одну из двух дистанций по пересечённой местности свободным стилем. Победители и призёры будут определяться по времени финиша среди остальных участников соответствующих возрастной группы и дистанции.

Дистанции:

5 км;

10 км.

Расписание:

11:00—12:00 — выдача стартовых номеров;

12:20 — масс-старт на 10 км;

12:30 — старт по группам на 5 км;

13:40 — награждение победителей и призёров.

