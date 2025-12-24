Лыжная гонка к открытию сезона состоится в Ленинградской области 4 января

4 января в посёлке Лемболово Всеволожского района Ленинградской области пройдёт лыжная гонка в честь открытия сезона-2026. Стартово-финишный городок будет находиться на территории детского оздоровительного лагеря «Пионер».
Участники преодолеют одну из двух дистанций по пересечённой местности свободным стилем. Победители и призёры будут определяться по времени финиша среди остальных участников соответствующих возрастной группы и дистанции.
Дистанции:
- 5 км;
- 10 км.
Расписание:
- 11:00—12:00 — выдача стартовых номеров;
- 12:20 — масс-старт на 10 км;
- 12:30 — старт по группам на 5 км;
- 13:40 — награждение победителей и призёров.
