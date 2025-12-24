Скидки
Lifestyle Новости

Зимний марафон Mad Fox Ultra Invocation прошёл в Переславле-Залесском

Комментарии

В этом году на старт всех дистанций забега вышли 4068 атлетов. С 19 по 21 декабря в Переславле-Залесском Ярославской области прошёл ежегодный ультрамарафон по пересечённой местности Mad Fox Ultra.

В основной день гонки, 21 декабря, был зафиксирован рекорд «Самый массовый Зимний старт по пересечённой местности на разные дистанции в течение одного дня в России» с результатом 3218 спортсменов.

25 моментов 2025 года

В субботу, 20 декабря, прошёл костюмированный новогодний забег «Snowman Fun Trail 2К» длиной 2 км, образы для которого атлеты готовили много месяцев. Трёх победителей среди мужчин и женщин определили по факту самого быстрого финиша, а также наградили три самых ярких костюма. Кроме того, в субботу прошли старты для юных трейлраннеров на 1 (Fun Run) и 3 (Teen Trail Race) км.

В субботу также стартовала титульная дистанции гонки Valhalla Race 100 miles (160 км), которую в этом году удалось преодолеть 209 спортсменам. Забег Valhalla Race 100 miles сопровождался огненным и пиротехническим шоу.

В главный день гонки, 21 декабря, атлеты вышли на дистанции от 10 до 75 км. Кроме того, в воскресенье прошла зимняя трейл -эстафета, в которой приняли участие 22 команды, каждая из которых состоит из 4 человек.

Победители гонки по дистанциям

Valhalla Race 100 miles 2025

Мужчины

  1. Константин Иванов — 16:45.48
  2. Kirill Bykov — 17:23.20
  3. Антон Нестеренко — 17:31.13

Женщины

  1. Елена Гагарина — 20:04.41
  2. Вера Чекалина — 21:00.55
  3. Ксения Семёнова — 22:10.11

Дистанция K10

Мужчины

  1. Алексей Быстров — 01:01.03
  2. Алексей Шлепков — 01:01.18
  3. Евгений Болдин — 01:02.19

Женщины

  1. Ксения Логинова — 01:05.33
  2. Полина Данюк — 01:08.09
  3. Елена Папижук — 01:10.16

Дистанция K20

Мужчины

  1. Олег Балацкий — 01:49.56
  2. Дмитрий Хохлов — 01:53.47
  3. Алексей Шорохов — 01:55.09

Женщины

  1. Виктория Калинина — 01:58.15
  2. Елизавета Макаренко — 02:04.02
  3. Мария Голубева — 02:11.38

Дистанция K40

Мужчины

  1. Алексей Макалюкин — 02:50.30
  2. Дмитрий Наконечный — 03:02.17
  3. Андрей Жиндаев — 03:02.42

Женщины

  1. Наталья Мастеренко — 03:21.14
  2. Ксения Логашова — 03:31.42
  3. Наталья Нещерет — 03:32.41

Дистанция K70

Мужчины

  1. Алексей Бабушкин — 06:25.57
  2. Алексей Береснев — 06:29.29
  3. Павел Гусев — 06:36.02

Женщины

  1. Елена Носкова — 07:35.38
  2. Екатерина Кошкина — 08:04.19
  3. Елена Сергеенко — 08:06.39

Команды-победители зимней трейл-эстафеты

  1. МИР — 02:55.24
  2. Роскосмос-2 — 03:31.17
  3. Лабмедиа — 03:34.19

