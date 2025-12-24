Зимний марафон Mad Fox Ultra Invocation прошёл в Переславле-Залесском

В этом году на старт всех дистанций забега вышли 4068 атлетов. С 19 по 21 декабря в Переславле-Залесском Ярославской области прошёл ежегодный ультрамарафон по пересечённой местности Mad Fox Ultra.

В основной день гонки, 21 декабря, был зафиксирован рекорд «Самый массовый Зимний старт по пересечённой местности на разные дистанции в течение одного дня в России» с результатом 3218 спортсменов.

В субботу, 20 декабря, прошёл костюмированный новогодний забег «Snowman Fun Trail 2К» длиной 2 км, образы для которого атлеты готовили много месяцев. Трёх победителей среди мужчин и женщин определили по факту самого быстрого финиша, а также наградили три самых ярких костюма. Кроме того, в субботу прошли старты для юных трейлраннеров на 1 (Fun Run) и 3 (Teen Trail Race) км.

В субботу также стартовала титульная дистанции гонки Valhalla Race 100 miles (160 км), которую в этом году удалось преодолеть 209 спортсменам. Забег Valhalla Race 100 miles сопровождался огненным и пиротехническим шоу.

В главный день гонки, 21 декабря, атлеты вышли на дистанции от 10 до 75 км. Кроме того, в воскресенье прошла зимняя трейл -эстафета, в которой приняли участие 22 команды, каждая из которых состоит из 4 человек.

Победители гонки по дистанциям

Valhalla Race 100 miles 2025

Мужчины

Константин Иванов — 16:45.48 Kirill Bykov — 17:23.20 Антон Нестеренко — 17:31.13

Женщины

Елена Гагарина — 20:04.41 Вера Чекалина — 21:00.55 Ксения Семёнова — 22:10.11

Дистанция K10

Мужчины

Алексей Быстров — 01:01.03 Алексей Шлепков — 01:01.18 Евгений Болдин — 01:02.19

Женщины

Ксения Логинова — 01:05.33 Полина Данюк — 01:08.09 Елена Папижук — 01:10.16

Дистанция K20

Мужчины

Олег Балацкий — 01:49.56 Дмитрий Хохлов — 01:53.47 Алексей Шорохов — 01:55.09

Женщины

Виктория Калинина — 01:58.15 Елизавета Макаренко — 02:04.02 Мария Голубева — 02:11.38

Дистанция K40

Мужчины

Алексей Макалюкин — 02:50.30 Дмитрий Наконечный — 03:02.17 Андрей Жиндаев — 03:02.42

Женщины

Наталья Мастеренко — 03:21.14 Ксения Логашова — 03:31.42 Наталья Нещерет — 03:32.41

Дистанция K70

Мужчины

Алексей Бабушкин — 06:25.57 Алексей Береснев — 06:29.29 Павел Гусев — 06:36.02

Женщины

Елена Носкова — 07:35.38 Екатерина Кошкина — 08:04.19 Елена Сергеенко — 08:06.39

Команды-победители зимней трейл-эстафеты

МИР — 02:55.24 Роскосмос-2 — 03:31.17 Лабмедиа — 03:34.19

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.