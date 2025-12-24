Зимний марафон Mad Fox Ultra Invocation прошёл в Переславле-Залесском

В этом году на старт всех дистанций забега вышли 4068 атлетов. С 19 по 21 декабря в Переславле-Залесском Ярославской области прошёл ежегодный ультрамарафон по пересечённой местности Mad Fox Ultra.
В основной день гонки, 21 декабря, был зафиксирован рекорд «Самый массовый Зимний старт по пересечённой местности на разные дистанции в течение одного дня в России» с результатом 3218 спортсменов.
В субботу, 20 декабря, прошёл костюмированный новогодний забег «Snowman Fun Trail 2К» длиной 2 км, образы для которого атлеты готовили много месяцев. Трёх победителей среди мужчин и женщин определили по факту самого быстрого финиша, а также наградили три самых ярких костюма. Кроме того, в субботу прошли старты для юных трейлраннеров на 1 (Fun Run) и 3 (Teen Trail Race) км.
В субботу также стартовала титульная дистанции гонки Valhalla Race 100 miles (160 км), которую в этом году удалось преодолеть 209 спортсменам. Забег Valhalla Race 100 miles сопровождался огненным и пиротехническим шоу.
В главный день гонки, 21 декабря, атлеты вышли на дистанции от 10 до 75 км. Кроме того, в воскресенье прошла зимняя трейл -эстафета, в которой приняли участие 22 команды, каждая из которых состоит из 4 человек.
Победители гонки по дистанциям
Valhalla Race 100 miles 2025
Мужчины
- Константин Иванов — 16:45.48
- Kirill Bykov — 17:23.20
- Антон Нестеренко — 17:31.13
Женщины
- Елена Гагарина — 20:04.41
- Вера Чекалина — 21:00.55
- Ксения Семёнова — 22:10.11
Дистанция K10
Мужчины
- Алексей Быстров — 01:01.03
- Алексей Шлепков — 01:01.18
- Евгений Болдин — 01:02.19
Женщины
- Ксения Логинова — 01:05.33
- Полина Данюк — 01:08.09
- Елена Папижук — 01:10.16
Дистанция K20
Мужчины
- Олег Балацкий — 01:49.56
- Дмитрий Хохлов — 01:53.47
- Алексей Шорохов — 01:55.09
Женщины
- Виктория Калинина — 01:58.15
- Елизавета Макаренко — 02:04.02
- Мария Голубева — 02:11.38
Дистанция K40
Мужчины
- Алексей Макалюкин — 02:50.30
- Дмитрий Наконечный — 03:02.17
- Андрей Жиндаев — 03:02.42
Женщины
- Наталья Мастеренко — 03:21.14
- Ксения Логашова — 03:31.42
- Наталья Нещерет — 03:32.41
Дистанция K70
Мужчины
- Алексей Бабушкин — 06:25.57
- Алексей Береснев — 06:29.29
- Павел Гусев — 06:36.02
Женщины
- Елена Носкова — 07:35.38
- Екатерина Кошкина — 08:04.19
- Елена Сергеенко — 08:06.39
Команды-победители зимней трейл-эстафеты
- МИР — 02:55.24
- Роскосмос-2 — 03:31.17
- Лабмедиа — 03:34.19
