Врач дал советы, как избежать травм при катании на лыжах

Самые частые повреждения — ушибы, растяжения связок, вывихи плечевого и коленного суставов, переломы лучевой кости, ключицы, а также черепно-мозговые травмы. Травматолог АО «Медицина» Николай Бацаленко рассказал «Чемпионату», как избежать травм при катании на лыжах. Особенно уязвимы новички из-за нестабильного центра тяжести и отсутствия навыков торможения.

Обязательны: сертифицированный шлем (размер строго по обхвату головы, без люфта), наколенники и налокотники из прочного, амортизирующего материала, а также перчатки с усилением ладони. Для лыжников — защита запястий и очки от УФ-излучения; для конькобежцев — удобная, фиксирующая обувь с прочной поддержкой голеностопа, изготавливается индивидуально для каждого спортсмена.

«Новичкам запрещено кататься на склонах/катках без разминки и инструктора. Начинать следует с пологих участков, соблюдая дистанцию до других катающихся. Не опускайте руки в карманы — они должны быть свободны для смягчения падения. Избегайте катания в условиях плохой видимости или на обледеневших поверхностях. Даже у опытных спортсменов ежегодно фиксируются травмы из-за пренебрежения базовыми правилами безопасности», — сказал эксперт.

