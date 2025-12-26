Скидки
Lifestyle Новости

Врач дал советы, как избежать травм при катании на лыжах

Врач дал советы, как избежать травм при катании на лыжах
Как избежать травм при катании на лыжах
Комментарии

Самые частые повреждения — ушибы, растяжения связок, вывихи плечевого и коленного суставов, переломы лучевой кости, ключицы, а также черепно-мозговые травмы. Травматолог АО «Медицина» Николай Бацаленко рассказал «Чемпионату», как избежать травм при катании на лыжах. Особенно уязвимы новички из-за нестабильного центра тяжести и отсутствия навыков торможения.

Обязательны: сертифицированный шлем (размер строго по обхвату головы, без люфта), наколенники и налокотники из прочного, амортизирующего материала, а также перчатки с усилением ладони. Для лыжников — защита запястий и очки от УФ-излучения; для конькобежцев — удобная, фиксирующая обувь с прочной поддержкой голеностопа, изготавливается индивидуально для каждого спортсмена.

«Новичкам запрещено кататься на склонах/катках без разминки и инструктора. Начинать следует с пологих участков, соблюдая дистанцию до других катающихся. Не опускайте руки в карманы — они должны быть свободны для смягчения падения. Избегайте катания в условиях плохой видимости или на обледеневших поверхностях. Даже у опытных спортсменов ежегодно фиксируются травмы из-за пренебрежения базовыми правилами безопасности», — сказал эксперт.

Комментарии
