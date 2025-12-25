Первые соревнования по триатлону в Антарктиде пройдут в 2027 году

«А100» – первые соревнования по триатлону, которые пройдут на самом южном и холодном материке планеты, Антарктиде. С 26 февраля по 8 марта 2027 года континент будут покорять 50 атлетов со всего мира. Организатор мероприятия – Илья Слепов, один из сильнейших триатлонистов-любителей России и мира, чемпион мира Ironman 70.3 в AG, МС по спортивному ориентированию.

Гонка пройдёт на острове Кинг-Джордж, около российской научной базы Беллинсгаузен. Маршрут создан в соответствии с экологическими требованиями Антарктиды, поэтому участники будут передвигаться только по разрешённым зонам, где влияние на ландшафт и фауну сведутся к минимуму.

В рамках соревнований спортсмены должны будут преодолеть 100 км: проплыть 1 км в водах Южного океана при температуре около 0°C, проехать 66 км на горных велосипедах и пробежать 33 км. Победителем станет тот, кто быстрее всех преодолеет дистанцию.

Атлеты смогут принять участие в научных исследованиях, отследить собственную динамику и лучше понять, как организм реагирует на стресс и экстремальные нагрузки. В рамках подготовки предусмотрен выезд в специализированный центр с имитацией условий Антарктиды, где под руководством спортивных врачей участники пройдут тестирования и смогут подобрать индивидуальные тренировочные режимы для оптимизации подготовки к гонке.

На время соревнований спортсмены будут жить на шхунах рядом со станцией Беллинсгаузен. На каждой шхуне будет работать гид, который покажет участникам самые живописные локации Антарктиды.

