Новогодний забег пройдёт в Москве 31 декабря

Новогодний забег в «Лужниках»
Это классный способ проводить уходящий год активно и в отличной компании. 31 декабря в Москве состоится праздничный забег в честь Нового года. Общий сбор запланирован на 22:00 мск на территории «Лужников». Организатор старта — Департамент спорта города Москвы.

Спортсменам предлагается попробовать свои силы на двух дистанциях на выбор: 1 км — для всей семьи, а также на 5 км. Участники первого стартуют в 23:00, а те, кто готов пробежать более длинный маршрут — ровно в полночь под бой курантов. После финиша атлетов ждут награждение, гуляния и обмен подарками.

Для детей будет подготовлена зона с безопасной трассой и развлекательными активностями. Для участия достаточно зарегистрироваться онлайн.

