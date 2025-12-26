Александр Петров — новый амбассадор «МегаФона»

Известный актёр присоединился к команде «МегаФона». Александр Петров – один из самых успешных артистов России и лидер в рейтинге зрительских симпатий. Его образ на экране и в жизни транслирует ценности оператора: надёжность, справедливость, доверие и искренность.

«Я рад присоединиться к команде «МегаФона». Очень давно ждал именно долгосрочного сотрудничества с этим брендом, поскольку однажды, когда я уже снимался в одном рекламном эпизоде, мне так понравился подход и масштаб работы с этой компанией, что я загадал себе наше сотрудничество на постоянной основе. И это случилось! Мне нравится говорить искренне на важные темы, видеть живые эмоции людей и их истории – всё это здесь есть», – поделился Петров.

Коллаборация с Петровым раскрывает обновлённое позиционирование «МегаФона». Компания, сохраняя на протяжении многих лет статус оператора №1 по скорости и покрытию, выходит на принципиально новый уровень взаимоотношений с клиентом. В его основе – доверие и ответственность.

«МегаФон», по‑прежнему оставаясь оператором №1 по скорости и покрытию, несёт ответственность за качество продуктов и услуг, предлагает самое широкое покрытие, высокую скорость мобильного интернета, достойный уровень голосовой связи, технологичность, качественную защиту абонентов от киберугроз и заботу обо всей семье. Именно свою надёжность и эмоциональную связь с клиентом оператор выражает в обновлённом позиционировании», – рассказали в компании.

Разработка продуктов и запуск новых услуг и опций теперь тоже станут ближе к клиенту, а точнее, в диалоге с ним: в частности, оператор запустил платформу опросов «МегаФон Голос», с помощью которой получает от абонентов обратную связь, анализирует полученные данные, слышит аудиторию и старается претворить в жизнь её запросы.

«Мы на важном этапе трансформации: «МегаФон» – не просто клиентоцентричный оператор, который слышит потребности своей аудитории, но и компания, выстраивающая доверительный диалог и эмоциональную связь с абонентом. Наша цель – заслужить признание и доверие каждого клиента, став для него любимым брендом», – отметил коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.