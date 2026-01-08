Вирусолог объяснил, в каких ситуациях ношение медицинской маски может быть вредным

Эта мера защиты необходима в людных местах, но её неправильное использование может быть неэффективным или даже нежелательным. Врач-вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев в беседе с aif.ru дал рекомендации по безопасному ношению медицинских масок.

Специалист подтвердил, что ношение масок оправдано во время сезонных вспышек гриппа при посещении магазинов, общественного транспорта или других мест скопления людей. При этом он подчеркнул, что нет смысла носить маску в безлюдных местах — например, на пустой улице или дома, если там никто не болеет.

«Вы проехали в маске в транспорте, пришли на работу, а там наверняка все люди здоровы. Но долго, конечно, носить маску не стоит», — отметил профессор Зуев.

Большинство врачей рекомендуют менять маску каждые 2–3 часа или сразу, как только она становится влажной. Длительное непрерывное ношение одной и той же маски не только снижает её защитные свойства, но и может создавать дискомфорт и ощущение затруднённого дыхания.

