Сомнолог рассказал, можно ли отоспаться в выходные за всю неделю

Попытка отоспаться в выходные за рабочие будни — популярная, но ошибочная тактика. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-сомнолог Алексей Катышев.

Идея компенсировать хронический недосып долгим сном в субботу и воскресенье не только неэффективна, но и может навредить организму. Исследования показывают, что такой подход не снижает риски для здоровья, связанные с систематическим недосыпом, например вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

Главная опасность — «социальный джетлаг». Если в выходные вы спите на два-три часа дольше и позже ложитесь, организм переживает мини-смену часовых поясов. Это сбивает циркадные ритмы, что приводит к разбитости, проблемам с засыпанием в воскресенье и тяжёлому подъёму в понедельник.

Эффект от «запасённого» сна быстро исчезает — резерв внимания и хорошего настроения истощается уже после одной следующей бессонной ночи.

