Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Рождественская лыжная гонка «Дёмино» пройдёт в Ярославской области 6 января

Рождественская лыжная гонка «Дёмино» пройдёт в Ярославской области 6 января
Рождественская гонка «Дёмино»
Комментарии

Это отличный вариант, как добавить в каникулы активность. 6 января рождественские лыжные соревнования «Дёмино» пройдут в Ярославской области. Место проведения стартов — лыжно-биатлонный комплекс «Дёмино».

Участвовать в гонке могут как взрослые, так и дети. Для юных спортсменов организаторы подготовили старты на 2, 3, 5 км. А вот взрослые попробуют свои силы на дистанции 10 км.

Право участия в соревновании есть у всех желающих, имеющих медицинский допуск, страховку для спортсменов от несчастных случаев и необходимую спортивную подготовку, подавших заявку, соответствующую требованиям организаторов, и оплативших регистрационный взнос.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Чем грозит недостаток жиров в питании и где их искать?
Чем грозит недостаток жиров в питании и где их искать?
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android