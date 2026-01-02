Рождественская лыжная гонка «Дёмино» пройдёт в Ярославской области 6 января

Это отличный вариант, как добавить в каникулы активность. 6 января рождественские лыжные соревнования «Дёмино» пройдут в Ярославской области. Место проведения стартов — лыжно-биатлонный комплекс «Дёмино».

Участвовать в гонке могут как взрослые, так и дети. Для юных спортсменов организаторы подготовили старты на 2, 3, 5 км. А вот взрослые попробуют свои силы на дистанции 10 км.

Право участия в соревновании есть у всех желающих, имеющих медицинский допуск, страховку для спортсменов от несчастных случаев и необходимую спортивную подготовку, подавших заявку, соответствующую требованиям организаторов, и оплативших регистрационный взнос.

