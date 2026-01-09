Биолог назвала продукты для защиты от деменции и тревоги

Повышенная тревожность может быть не просто эмоциональным состоянием, а сигналом мозга о дефиците жизненно важного вещества — холина. Об этом в беседе с aif.ru рассказала биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Холин, которым особенно богаты яичные желтки и говяжья печень, играет ключевую роль в защите когнитивных функций и может служить одним из факторов профилактики болезни Альцгеймера. Его недостаток мозг компенсирует своеобразным «SOS» — чувством беспокойства.

«Мозг сигнализирует нам, что ему не хватает холина, повышением тревожности. Таким образом он даёт понять, что если мы будем продолжать сидеть на диете, бедной по холину, то он все заблудит и когнитивно ухудшится», — объяснила Баранова.

Это подтверждается исследованиями. Учёные из Калифорнии, изучив данные более 700 человек, обнаружили, что у людей с тревожными расстройствами уровень холина в тканях мозга в среднем на 8% ниже, особенно в префронтальной коре, отвечающей за мышление и эмоции.

Холин — строительный материал для клеточных мембран и нейромедиаторов, он критически важен для работы мозга, печени и сердечно-сосудистой системы. Лидерами по содержанию нутриента являются яичные желтки и говяжья печень. Также холин содержится в мясе, рыбе, морепродуктах, бобовых, орехах, цельнозерновых продуктах.

«Так что в следующий раз, когда мозг попросит яичницы или жареной печёночки — не отказывайте руководящему органу: он знает, что делает», — резюмировала биолог.

