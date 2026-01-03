Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Рождественский забег пройдёт в Москве 7 января

Рождественский забег пройдёт в Москве 7 января
Рождественский забег
Комментарии

Старт объединит любителей активного образа жизни. Рождественский забег пройдёт в Москве 7 января. Место проведения — живописный парк «Жулебино».

Организаторы подготовили старты для взрослых и детей. Юные спортсмены смогут попробовать свои силы на дистанциях 200 м, 2,5 км, 5 км и 10 км. Полумарафон доступен для атлетов старше 18 лет.

Материалы по теме
Разрушение по капле: 4 признака обезвоживания и его губительные последствия
Разрушение по капле: 4 признака обезвоживания и его губительные последствия

Программа

8:45 -9:55 — получение стартовых номеров;
9:00 — старт участников дистанции 21,1 км;
9:30 — старт участников дистанции 2,5 км;
9:45 — старт участников дистанции 200 м (детский забег);
10:00 — старт участников дистанций 5 и 10 км;
11:15 — закрытие всех дистанций. Награждение (вручение медали) сразу после завершения вашей дистанции.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Новогодний забег «Пельменный кубок» пройдёт в Удмуртии 4, 5 и 9 января
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android