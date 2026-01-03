Рождественский забег пройдёт в Москве 7 января
Старт объединит любителей активного образа жизни. Рождественский забег пройдёт в Москве 7 января. Место проведения — живописный парк «Жулебино».
Организаторы подготовили старты для взрослых и детей. Юные спортсмены смогут попробовать свои силы на дистанциях 200 м, 2,5 км, 5 км и 10 км. Полумарафон доступен для атлетов старше 18 лет.
Программа
|8:45 -9:55 — получение стартовых номеров;
|9:00 — старт участников дистанции 21,1 км;
|9:30 — старт участников дистанции 2,5 км;
|9:45 — старт участников дистанции 200 м (детский забег);
|10:00 — старт участников дистанций 5 и 10 км;
|11:15 — закрытие всех дистанций. Награждение (вручение медали) сразу после завершения вашей дистанции.
