Старт объединит любителей активного образа жизни. Рождественский забег пройдёт в Москве 7 января. Место проведения — живописный парк «Жулебино».

Организаторы подготовили старты для взрослых и детей. Юные спортсмены смогут попробовать свои силы на дистанциях 200 м, 2,5 км, 5 км и 10 км. Полумарафон доступен для атлетов старше 18 лет.

Программа

8:45 -9:55 — получение стартовых номеров; 9:00 — старт участников дистанции 21,1 км; 9:30 — старт участников дистанции 2,5 км; 9:45 — старт участников дистанции 200 м (детский забег); 10:00 — старт участников дистанций 5 и 10 км; 11:15 — закрытие всех дистанций. Награждение (вручение медали) сразу после завершения вашей дистанции.

