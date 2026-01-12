Скидки
Врач рассказала, для кого особенно опасны резкие перепады температуры

Врач рассказала, для кого особенно опасны резкие перепады температуры
Для кого опасны резкие перепады температуры
Комментарии

Резкие перепады температуры, которые всё чаще фиксируют синоптики, — это не просто дискомфорт, а серьёзный стресс для организма. Как рассказала в беседе с aif.ru врач-терапевт Татьяна Тарадеева, в такие периоды механизм терморегуляции может не успеть адаптироваться, что ведёт к ослаблению иммунитета и обострению хронических болезней. Но для некоторых людей температурные «качели» представляют особую угрозу.

Главный удар, по словам эксперта, принимает на себя сердечно-сосудистая система. При внезапном похолодании сосуды резко сужаются, вызывая скачок давления, а при потеплении так же быстро расширяются. Эта «встряска» может спровоцировать гипертонические кризы, приступы стенокардии и увеличивает риск сосудистых катастроф.

Врач выделяет несколько категорий людей, которым в период неустойчивой погоды нужно быть максимально внимательными к своему здоровью. В первую очередь это люди с хроническими заболеваниями: гипертонией, перенесёнными инфарктами и инсультами, астмой, аутоиммунными патологиями. Также перепады температуры опасны людям со слабым или незрелым иммунитетом — это пожилые, дети младшего возраста и пациенты, принимающие иммунодепрессанты.

Кроме того, такие «качели» вредны людям в состоянии повышенного стресса или физического переутомления, для которых смена погоды становится дополнительной нагрузкой.

