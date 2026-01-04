Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Зимний забег DAGRUN пройдёт в Махачкале 11 января

Зимний забег DAGRUN пройдёт в Махачкале 11 января
Зимний забег DAGRUN
Комментарии

Участие в нём примут несколько сотен человек. 11 января состоится забег DAGRUN. Атлеты преодолеют дистанцию от центра Махачкалы до Каспийска.

Спортсмены попробуют свои силы на дистанции протяжённостью 11 км. Маршрут забега — Махачкала, проспект Петра I — Каспийск, ТЦ «Волна».

Материалы по теме
Разрушение по капле: 4 признака обезвоживания и его губительные последствия
Разрушение по капле: 4 признака обезвоживания и его губительные последствия

Программа

  • 8:00 — открытие стартового городка;
  • 9:00 — старт забега на 11 км;
  • 10:30-11:30 — торжественная церемония награждения;
  • 12:00 — закрытие мероприятия.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Новогодний забег «Пельменный кубок» пройдёт в Удмуртии 4, 5 и 9 января
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android