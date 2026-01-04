Зимний забег DAGRUN пройдёт в Махачкале 11 января

Участие в нём примут несколько сотен человек. 11 января состоится забег DAGRUN. Атлеты преодолеют дистанцию от центра Махачкалы до Каспийска.

Спортсмены попробуют свои силы на дистанции протяжённостью 11 км. Маршрут забега — Махачкала, проспект Петра I — Каспийск, ТЦ «Волна».

Программа

8:00 — открытие стартового городка;

9:00 — старт забега на 11 км;

10:30-11:30 — торжественная церемония награждения;

12:00 — закрытие мероприятия.

